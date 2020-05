Terzo tampone negativo per un familiare del cluster di Portocannone

Rimangono stabili anche le condizioni del paziente ricoverato in terapia intensiva

“D’intesa con la famiglia attualmente sottoposta alle misure di quarantena previste per il contenimento del contagio -si legge in un post del comune di Portocannone- si informa che il famigliare del nostro Concittadino ricoverato al Cardarelli, che sinora era risultato negativo ai monitoraggi effettuati, ha ricevuto ieri l’esito del terzo tampone di controllo, risultato ancora una volta negativo, pertanto non è più soggetto a misure restrittive.

Il soggetto si è giorni fa precauzionalmente trasferito in altra abitazione, presso la quale permarrà sino alla negativizzazione del resto del nucleo famigliare che versa in stabili condizioni di asintomaticità.

Rimangono stabili anche le condizioni del paziente ricoverato in terapia intensiva. Ribadiamo alla famiglia coinvolta la nostra massima vicinanza sia sul piano Istituzionale che su quello umano”.