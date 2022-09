Terzo Settore, Cecere (Pd): “Il tessuto produttivo va aiutato in modo concreto”

“Il tessuto produttivo del Terzo Settore va aiutato concretamente se non altro per l’importanza che esso svolge quotidianamente a favore della società. Il no-profit non significa lavorare gratis. Le altre regioni si sono mosse già verso un senso opposto”. Lo ha affermato il candidato del Pd al proporzionale per il Senato, Giuseppe Cecere.

“Per tali ragioni mi rivolgo a loro come interlocutore per stimolare l’avviamento del processo regolamentare. Non è possibile – ha concluso – che la Regione Molise sia l’unica realtà in Italia a non aver intrapreso accordi programmatici con la direzione regionale del Centro Servizi per il Volontariato”.