Terzo positivo a Venafro, si tratta di una giovane donna

VENAFRO. Terzo caso da Coronavirus a Venafro nel giro di poche ore. Il primo è stato l’altro ieri, relativo ad un sessantaseienne residente in una frazione della città, trasportato al Cardarelli. Il secondo la notte scorsa e riguarda un operatore sanitario in servizio al Veneziale di Isernia ma residente a Venafro. Infine, questa mattina nuovo caso che riguarda una giovane donna che lavora in una cooperativa. Per entrambi, isolamento a cada e terapia antivirale. In totale quindici i casi in provincia di Isernia: sei nel capoluogo, quattro a Filignano, tre a Venafro, uno ad Agnone ed uno mortale, a Monteroduni.