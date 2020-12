Terzo incidente di giornata: scontro sulla SS 87 tra tre veicoli, 4 i feriti

Giornata complicata sulle strade molisane a causa degli incidenti. Questa sera, lunedì 14 dicembre, si registra il terzo sinistro di giornata. Avvenuto lungo la Strada Statale 87, precusamente al chilometro 129+400, in territorio di Busso.

Nello scontro, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, sono state coinvolte 2 auto e un autocarro. Pesante il bilancio del sinistro: 4 i feriti trasportati prontamente in ospedale.

Per permettere i soccorsi e ripristinare la viabilità, il traffico è stato momentaneamente deviato sulla SP 53.

Sul posto carabinieri di Bojano, Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale Anas.