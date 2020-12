Terzo furto in un mese alla Colozza, lezioni sospese. Indaga la Polizia

Sembra incredibile ma è la realtà. Questa mattina, mercoledì 16 dicembre, c’è stato il terzo furto nel giro di un mese presso l’Istituto Colozza di Campobasso. Ad essere stata presa di mira questa volta la scuola elementare, vale a dire quella che si trova nella zona bassa e insiste su via Sant’Antonio dei Lazzari. Le lezioni sono state sospese e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di via Tiberio per raccogliere le ennesime testimonianze. Perché la situazione sta divenendo pesante, soprattutto tra i genitori degli alunni, preoccupati dal fatto che si tratta del terzo furto in poche settinane.