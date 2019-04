REDAZIONE

Si terrà il 25 maggio 2019 alle ore 17.00 presso l’Auditorium Unità D’Italia di Isernia la premiazione del Terzo Concorso fotografico Nazionale Città di Isernia. Un evento molto importante sia per l’associazione che dedica diversi mesi l’anno alla realizzazione di questo evento, sia per la città di Isernia sia per il Molise. Il concorso vede il patrocinio della FIAF Federazione Nazionale Associazioni Fotografiche e della UIF – Unione Italiana Fotoamatori oltre alla Regione Molise alla Provincia e al Comune di Isernia che segue con molta attenzione questa iniziativa. Ed anche quest’anno le targhe ricordo sono state realizzate dai ragazzi della Cooperativa LAI di Isernia. Continua così l’avventura dell’associazione di fotoamatori che negli ultimi anni ha portato a Isernia diversi fotografi di fama internazionale come Luciano Ferrara e Francesco Cito ed organizzato diversi incontri e Workshop con fotografi professionisti , otre a valorizzare con uscite fotografiche i borghi più belli del Molise. Ospite di quest’anno il fotografo Maurizio Galimberti con una Lectio Magistralis. Fotografo e artista di fama internazionale, Maurizio Galimberti è celebre per lavorare quasi esclusivamente con la Polaroid, con la quale ha sviluppato una personalissima tecnica di manipolazione in cui scompone e ricompone l’immagine per formare i suoi mosaici. Celebri i suoi ritratti che vedono come protagonisti personaggi famosi, da Johnny Depp a Lady Gaga, da Robert De Niro a Umberto Veronesi. Il suo ritratto di Johnny Depp, realizzato durante l’edizione del Festival del Cinema di Venezia del 2003, viene scelto come immagine per la copertina del mese di settembre del prestigioso Times Magazine. Il “Mosaico” diviene ben presto la tecnica per ritrarre non solo volti, ma anche paesaggi, architetture e città. Con equilibrio Galimberti alterna l’emozione per la composizione, in cui si fa più manifesta la ricerca del ritmo di cui i Mosaici ne sono un esempio, ad una propensione verso il particolare, la scena intima da riprendere e immortalare la cui resa è rappresentata da un unico scatto, ovvero dalla singola polaroid. I suoi lavori sul paesaggio, sulle città e sullo spazio che caratterizza queste ultime, alternano questi due punti di vista, queste due differenti modalità di raccontare una stessa realtà. Per l’anno 2018 e’ testimonial-ambassador di Fuji Italia / divisione instant foto. Per l’anno 2018 e’ official-ambassador Illycaffè. Per la Maeson Enrico Coveri di Firenze ha realizzato un progetto denominato “AROUND ENRICO COVERI” con un volume dedicato. Con Fuji Italia ha realizzato una grande ricerca sui fiori, fotografati con Fuji Instax Square, pubblicate in due volumi prodotti dall’Archivio Nordest. La FIAF , in occasione del 70° anniversario della fondazione della FIAF. ha prodotto un volume monografico della serie “Grandi Autori della Fotografia Italiana” con una mostra antologica dedicata presentata nella splendida cornice della Fortezza del Girifalco a Tortona. E’ special consulting della prestigiosa collezione di fotografia “Luchi Collection” Milano.Nel gennaio 2019 e’ uscito il volume “Il Cenacolo” edzioni SKIRA Milano