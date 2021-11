Terze dosi Covid, Molise primo in Italia per copertura (67,1%)

Molise al primo posto nella classifica nazionale per copertura delle terza dose anti-Covid (67,1%). Un dato di cui va giustamente fiero il direttore Generale Asrem, Oreste Florenzano, il quale rimarca anche che ciò non è dovuto alle dimensioni in termini di residenti in una regione piccola come la nostra. “Il segreto è stato correre noi dietro ai cittadini” – dice il dirigente a Il Fatto Quotidiano – “Le risorse che abbiamo a disposizione – sostiene – sono proporzionali alla persone che dobbiamo vaccinare”. E allora ecco quello che ha funzionato: “Appena il ministero ha dato il via libera alla terza dose, noi siamo partiti con le somministrazioni. E stiamo operando a chiamata diretta, convochiamo noi i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose da più di sei mesi”. A chi viene invitato negli hub vaccinali si aggiunge chi si prenota sulla piattaforma online. Un doppio canale che, secondo i dati dell’ultimo report della fondazione Gimbe, ha consentito al Molise di vaccinare con la dose booster già il 67,1% della platea cui è al momento destinata: over 60, operatori sanitari e sociosanitari, pazienti fragili e ospiti delle Rsa.