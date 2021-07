Terza Olimpiade per l’allenatore termolese Pasquale Venditti con la sua atleta Habitam Alemu

Terza Olimpiade per l’allenatore termolese Pasquale Venditti, la sua atleta Habitam Alemu in Giappone ai Giochi Olimpici di Tokyo parteciperà alla gara degli 800 metri femminili, le gare di atletica leggera sono previste dal 30 luglio all’8 agosto. Quest’anno il 9 luglio la 24enne atleta etiope allo stadio Louis II nel Principato di Monaco durante una tappa della Diamond League ha corso gli 800 metri in 1’57”71 che rappresenta l’11° miglior tempo al mondo stagionale del 2021. “Ai Giochi Olimpici – ha dichiaro il tecnico Pasquale Venditti – il miglior risultato ottenuto finora da un mio atleta è stato nel 2012 a Londra il settimo posto nei 10.000 metri maschili dell’eritreo Teklemariam Medhin con il tempo di 27’34”76”. A Tokyo saranno presenti 205 nazioni, la cerimonia di apertura è prevista venerdì 23 luglio e come da tradizione la prima squadra a sfilare sarò la Grecia e ultima il Giappone paese ospitante.