Terza dose, parte la somministrazione del vaccino per gli immuno-compromessi

Partirà dalla giornata di oggi, 20 settembre, l’inoculazione della terza dose di vaccino per i soggetti che rientrano nelle categorie previste. A comunicarlo l’Asrem di Campobasso. “In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con Circolare n. 41416 del 14/09/2021, dalla giornata odierna ASREM inizierà la somministrazione della terza dose di vaccino per i soggetti rientranti nelle categorie previste. Si tratta dei soggetti che per patologia rientrano nella categoria degli immuno-compromessi. Le circa 7.000 persone rientranti nella citata categoria, verranno contattate e convocate per la vaccinazione a mezzo di sms sui numeri già comunicati al momento della adesione alla campagna vaccinale. Le inoculazioni avverranno presso i centri vaccinali ospedalieri proprio in considerazione del particolare stato di salute delle persone interessate. Nel contempo si conferma che gli altri punti vaccinali ASREM rimarranno aperti dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 14,00 per consentire a coloro che, ancora non lo hanno fatto, di sottoporsi al vaccino”.