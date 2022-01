Terza dose dai 12 anni in su, aperte le prenotazioni

Per chi ha avuto la somministrazione da almeno 120 giorni

Sono attive le prenotazioni per le terze dose per la fascia di età dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione dell’ultima dose da almeno 120 giorni.

“Dallo scorso 10/01/2021 – si legge in una nota stampa – il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della III dose (dose booster) per le persone dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.

Si ricorda che è possibile altresì effettuare:

prenotazione online prima dose per la fascia di età dai 5 agli 11 anni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario (è stata ampliata l’offerta vaccinale specifica per questa fascia di età esposta nel dettaglio sulla piattaforma); prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo); la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

SI AUSPICA LA PIU’ AMPIA ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE:

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 – mail: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it”.