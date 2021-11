Si chiama Bleona Tafallari, ha 19 anni, è nata in Kosovo e ha vissuto in Molise, a Isernia, dove, già a 16 anni, secondo la procura di Milano si sarebbe radicalizzata con l’Isis .

È stata arrestata a Milano con un blitz della polizia con un’accusa pesante, anche ma non solo per la sua età: terrorismo internazionale.

Sarebbe, secondo le accuse formalizzate dal gip Carlo Ottone De Marchi organica all’organizzazione dei ‘Leoni dei Balcani’, leggi una delle costole dello Stato Islamico.

E in questo ruolo ha, negli ultimi mesi, attivamente cercato di portare nuove braccia alla causa della jihad, facendo proselitismo anche tra ragazze minorenni.

Avendo in atto, scrive il gip “un processo di forte radicalizzazione religiosa”.

Nonché al desiderio, poi effettivamente realizzato, di andare in sposa ad un “mujaheddin”.

E di entrare così a far parte di una organizzazione di donne dedite ad attività di propaganda e di sostegno alle organizzazioni terroristiche salafite”.

L’arresto in via Padova, nel cuore di uno dei quartieri più multietnici di Milano.

Che da anni cerca di scrollarsi di dosso le indagini che portano al terrorismo islamico, dal caso Abu Omar in poi.

“Furba e manipolatrice”, così l’ha definita il procuratore Nobili.

Bleona Tafalari – ma lei nelle chat Telegram con le ragazze che vuole istruire si fa chiamare ‘leonessa o ‘sposa pellegrina – nasce in Kosovo il 3 maggio del 2002.

Ha almeno un fratello e una sorella.

Ha un marito, Perparim Veliqi, che vive in Germania con il quale è in costante contatto, e che entra nella rete di relazioni dell’attentatore di Vienna.

Bleona con sua sorella arriva a Malpensa con un volo da Pristina il primo agosto scorso, dichiarando di essere in Italia per il rinnovo dei documenti di identità.

All’aeroporto trovano il loro fratello Mirivan, che vive a Milano in un appartamento di via Padova di un uomo italiano, che aveva regolarmente fatto la segnalazione di ospitalità nel settembre 2020.

“Nell’occasione Tafallari Bleona era vestita con il niqab che le lasciava scoperti i soli occhi”, notano gli investigatori.

Due giorni dopo sua sorella, dopo aver ritirato il permesso di soggiorno al commissariato Villa San Giovanni, sparisce.

Non torna più infatti nell’appartamento di via Padova. Bleona, invece, fissa un appuntamento telefonico con gli uffici del Comune per il rilascio della carta di identità italiana per il 7 settembre.

Quel giorno i poliziotti delle volanti la fermano per un controllo mentre sta andando con suo fratello in Comune.

Le chiedono di mostrare il contenuto del suo smartphone, la ragazza acconsente e usa il codice di sblocco.

E’ lì che gli agenti “avevano modo di notare la presenza nella galleria fotografica dell’apparecchio di immagini facenti chiaro riferimento a movimenti jihadisti musulmani”.

Gli agenti chiamano la Digos, la Digos chiama la procura.

Scatta così il 9 settembre una perquisizione nell’appartamento e sui suoi dispositivi che “fornisce immediati riscontri positivi e, in modo particolare, l’utilizzo dell’ applicazione Telegram”.

Tra le immagini ci sono quelle di una donna velata, in due delle quali indossa un guanto nero con l’immagine dello Stato Islamico e la shahada, la testimonianza di fede dei musulmani, scritta in bianco.

Nella terza fa il gesto del Tawhid, che rappresenta l’unicità dii Allah.

Alla domanda dell’agente se sia lei la donna ritratta, Bleona Tafallari conferma e dice di aver ricevuto il tablet in regalo da una amica in Kosovo e di averlo lasciato lì.