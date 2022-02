Territori di Prossimità: presentazione a Gambatesa del “dottorato di ricerca comunale”

Si è tenuto presso il Castello Di Capua di Gambatesa un interessante incontro sul tema: “Territori di prossimità. Processi partecipativi di rigenerazione, cittadinanza attiva e servizi fondamentali”, nel corso del quale è stato presentato il Dottorato di ricerca Comunale, assegnato all’Area del Fortore nel quadro delle borse di dottorato, supportate dall’agenzia di coesione nel quadro delle attività di ricerca sulle aree interne, fragili e spopolate del nostro Paese. Da poco sono state già avviate le attività di ricerca e interviste agli attori locali maggiormente partecipi al processo di progettazione e valorizzazione della Strategia Nazional e per le Aree Interne nell’area del Fortore da parte della ricercatrice beneficiaria della Borsa Barbara Mercurio, con il supporto della coordinatrice scientifica della Borsa, Prof.ssa Letizia Bindi. È stata l’occasione per un primo e utile confronto sul campo, fra i soggetti titolari dello stesso dottorato, i comuni di Riccia, Pietracatella, Jelsi, Toro, Gildone e Gambatesa, quest’ultimo in veste di coordinatore. I sindaci dei comuni interessati hanno dato vita ad un stimolante dibattito pubblico, aperto ai cittadini, arricchito di contributi di esperti del settore. Carmelina Genovese, sindaca del comune ospitante, oltre ad illustrare le finalità del Dottorato di ricerca nell’area del Fortore e ad evidenziare le criticità dell’area ha raccontato come l’Università e i sindaci dell’area del Fortore, insieme, sono riusciti ad ottenere il finanziamento della borsa per tre anni. Il tema dell’area interna – ha continuato – è un tema che da tempo è al centro dell’attenzione delle amministrazioni dell’area, e che nella fattispecie si tratta di un progetto sperimentale, che col tempo diventerà strutturale. Perché la strategia delle aree interne è il vero tema per lo sviluppo locale. Molto critica è stata Micaela Fanelli, Vice presidente Nazionale della Lega delle Autonomie Italiane, assai preoccupata per il maggior divario che si potrà realizzare, soprattutto per la condizione di dover “correre” verso i bandi aperti del Pnrr di queste settimane, che creano ancor più divergenze e incomprensioni, ma non risolvono le emergenze. Mena Iapalucci, referente Area snai Fortore, ha dichiarato che il Dottorato de quo è un progetto costruito in sinergia con l’Università, ma indirizzato a supportare i servizi essenziali dei comuni, secondo i modelli organizzativi e le funzioni di sviluppo locale, e pone in atto un’analisi di contesto del territorio ed un lavoro di ricognizione dei modelli organizzativi esistenti, procedendo, dunque, alla elaborazione di un lavoro di costruzione, interlocuzione e confronto. La ricercatrice borsista, nel suo intervento, ha voluto sottolineare che il lavoro che lei svolgerà sarà maggiormente quello di analizzare la dicotomia pubblico-privato, ove la prima fase è sicuramente analitica: analisi di documenti e letteratura preesistente, e poi interviste ad esperti testimoni privilegiati e workshop di ascolto e di confronto con le realtà locali. Infine, la Bindi, docente Unimol, ha invocato la necessità di ricucire e, anzi, ispessire i rapporti tra la governance, le istituzioni e la politica. La ricerca ha affermato, deve rientrare nel tessuto sociale, economico e politico, attingere informazioni, costruire banche dati, saper interpretare e restituire la memoria al territorio.

F.R.A.