Terribile schianto sulla Statale 16 alle porte del Molise: tre morti

L’incidente al chilometro 608 in territorio di Chieuti: sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli

Tre persone sono morte in un terribile incidente stradale verificatosi sulla SS16, al chilometro 608. Un camion ha impattato frontalmente con un furgoncino, la cui parte anteriore è andata completamente distrutta. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori del 118, la Polizia Stradale per i rilievi del caso ed i Carabinieri per la gestione del traffico nella zona interessata dall’incidente.

Sul luogo del terribile incidente sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco di Termoli.

Foto di copertina: foggiatoday.it