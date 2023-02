Terremoto Turchia e Siria, l’Unicef avvia la raccolta per le donazioni alle popolazioni colpite

La notte del 6 febbraio scorso, un devastante terremoto ha colpito oltre 10 province delle regioni sudorientali della Turchia ed il nord della Siria con successive forti scosse di assestamento che hanno ulteriormente aggravato i danni già ingenti.

Il numero dei morti e dei feriti aumenta di ora in ora: sono migliaia e migliaia le persone rimaste ancora sotto le macerie nelle zone più colpite. Il sisma colpisce la Siria e la Turchia in un momento terribile in cui già migliaia di bambini e famiglie si trovano in una situazione di forte vulnerabilità a causa dell’inverno reso ancor più rigido dalla mancanza di elettricità e di carburante, e dalle difficili condizioni economiche generate da una guerra che si protrae ormai da più di 12 anni.

A ciò si aggiungono, la carestia, il forte aumento dei prezzi dei beni di consumo e, non ultime, le epidemie, come quella di colera che si diffonde rapidamente tra le popolazioni sfollate a causa del conflitto. L’UNICEF, già presente da anni in quei territori, ha da subito impiegato tutte le risorse disponibili per intervenire a sostegno della popolazione colpita dalla catastrofe, ma sono necessari ulteriori fondi per consentire l’invio immediato degli aiuti umanitari e far fronte alle urgenti necessità dei bambini e delle loro famiglie. È urgente intervenire per soccorrere le popolazioni fornendo kit di primo soccorso per medicare i feriti; distribuire acqua potabile, cibo e coperte. Occorre inoltre allestire rifugi sicuri per le famiglie le cui case sono andate distrutte o rese inagibili dal sisma. Il kit d’emergenza contiene: farmaci di primo soccorso; cibo terapeutico pronto all’uso; coperte e compresse per la potabilizzazione dell’acqua. Con una donazione di 30 euro garantiamo 5.000 compresse per la potabilizzazione dell’acqua.

Con una donazione di 50 euro garantiamo 4 kit d’emergenza. Con donazione di 100 euro forniamo coperte calde per 16 bambini. Per continuare a portare il nostro aiuto a bambini e famiglie che vivono questa emergenza abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. E’ possibile sostenere gli interventi per questa emergenza direttamente presso la sede del Comitato UNICEF di Campobasso sito in via Cirese – c/o Terzo Spazio,o attraverso un bonifico sul conto corrente del Comitato İtaliano per l’Unicef – sede di Campobasso – İBAN: İT89 X030 6909 6061 0000 0100 596, indicando come causale “emergenza Terremoto Siria Turchia”.