Terremoto sulla costa pesarese, sospesa la circolazione dei treni sulla tratta adriatica

E’ la scossa più forte nella zona delle Marche dal 1930 ad oggi quella che si è verificata nella prima mattinata di oggi, 9 novembre, con epicentro sulla costa pesarese a una profondità di 8 chilometri e a 30 chilometri da Fano e 35 chilometri da Pesaro.

Dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi si nota che in questa area è presente un’attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno del 2000 con terremoti di magnitudo fino a 3.5 secondo le stime dell’Ingv.

Alla prima scossa di questa mattina ne sono seguite altre 30 in due ore: le principali di 3,1, 3,4 e 4,0. Il terremoto è stato avvertito in mezza Italia e anche ai piani alti delle abitazioni sulla costa molisana. Tanti quelli che hanno avvertito il movimento ondulatorio del sisma.

Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico, a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona.



“Nessun treno è fermo in linea. Si stanno verificando – si legge in una nota stampa di Rfi – le condizioni di sicurezza per attivare eventuali servizi sostitutivi su strada. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico”.