Terremoto, nuova lieve scossa in basso Molise

Di magnitudo 2.7 registrata nella zona di Guardialfiera

La terra trema ancora in basso Molise. Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato questo pomeriggio, giovedì 19 settembre, dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia in territorio di Guardialfiera. Una scossa di terremoto fortunatamente lieve che non ha comportato danni alle cose e alle persone. Non è la prima volta che la terra in basso Molise negli ultimi giorni trema con magnitudo fortunatamente basse a dimostrazione di una faglia che è sempre in continuo movimento.