‘Terremoto’ nel Termoli Calcio 1920: sollevato dall’incarico il dg Clemente Santonastaso

Con una nota pubblicata nella giornata di ieri sulla pagina ufficiale del Termoli Calcio 1920 la società giallorossa ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il Direttore Generale Clemente Santonastaso. Uno scossone che arriva a poche ore dalla partita contro il Porto D’Ascoli.

Questa la nota del Termoli Calcio 1920:

TERMOLI – La società FCD CALCIO TERMOLI 1920 in data odierna procede a comunicare la risoluzione del rapporto con il Dg. Clemente Santonastaso, sollevandolo dal suo incarico di Direttore Generale. La società tutta ringrazia il Dg. per il suo operato svolto fino a questo momento, augurandogli buona fortuna per il futuro”.

Clemente Santonastaso -si legge sulla pagina Facebook unofficial del Termoli Calcio-era arrivato a Termoli lo scorso anno ed è stato sicuramente uno degli autori della Vittoria del campionato di Eccellenza molisana unitamente al presidente Flaviano Montaquila e all’allenatore Raffaele Esposito.

Con la revoca dell’incarico viene meno uno dei tre perni fondamentali del sodalizio giallorosso al quale adesso la società dovrà trovare un sostituto anche se l’auspicio è che si possa ricucire questo presunto strappo per ritrovare i giusti equilibri e riprendere il cammino intrapreso.