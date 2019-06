Terremoto, la terra torna a tremare a Rotello

REDAZIONE TERMOLI

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata questo pomeriggio, 6 giugno, a Rotello, uno dei paesi del cratere sismico del 2002. La scossa, rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificata a più di 15 chilometri di profondità tra Rotello e Santa Croce di Magliano. Al momento non si registrano danni a persone o cose anche se grande è stata la paura tra la popolazione. Alla mente sono ritornati i momenti del terremoto di San Giuliano di Puglia. In particolare la scossa è stata avvertita nei paesi di Rotello, Colletorto, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia. Chiaro che quanto accaduto è andato ad acuire o a far riaffiorare i timori da parte delle comunità interessate, nel mese d’agosto, dal prolungato sciame sismico con epicentro a Montecilfone.