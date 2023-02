Terremoto in Turchia e Siria, il 26 marzo colletta per le popolazioni colpite

La diocesi di Termoli-Larino invita tutti a partecipare all’iniziativa di solidarietà indetta dalla CEI in occasione della quinta domenica di Quaresima

L’immane tragedia del terremoto in Turchia e Siria ci sta raggiungendo in questi giorni e le sue proporzioni diventano sempre più terribili in considerazione delle migliaia di morti e feriti e della devastazione di intere regioni. Facendo proprio l’appello di Papa Francesco, lanciato al termine dell’udienza generale di mercoledì 8 febbraio, la Presidenza della CEI a nome dei vescovi italiani ha rinnovato profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di Turchia e Siria provate dal terremoto. Un primo stanziamento di 500mila euro, proveniente dai Fondi dell’otto per mille, è stato già inviato per i primi interventi tramite Caritas Italiana che coordina le attività.

Consapevole della gravità della situazione, la Presidenza della CEI ha così deciso di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (quinta di Quaresima): “sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite”. Le offerte dovranno essere integralmente inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023.

La Diocesi di Termoli-Larino, come evidenziato dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, condivide e rinnova questo appello, invitando tutti a partecipare alla colletta nazionale dando un segno concreto di solidarietà alle popolazioni così duramente colpite da questa catastrofe umanitaria che hanno bisogno di tutto.

Sin d’ora è, comunque, possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on line tramite il sito www.caritas.it o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite: