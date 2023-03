Terremoto in Molise, il Direttore dell’Ingv: “Massima cautela”

Claudio Chiarabba, Direttore del Dipartimento terremoti Ingv è stato intervistato questa mattina, mercoledì 29 marzo dal programma Agorà in onda sulla Rai, per meglio comprendere quanto sta accadendo in Molise dopo la scosso di ieri, 28 marzo, di magnitudo 4.6 con epicentro a Montagano. “Il terremoto avvenuto ieri in Molise -ha detto il Direttore del Dipartimento terremoti Ingv- si è mosso in una zona detta passaggio che si trova tra la catena Appenninica che solitamente rilascia terremoti più grandi e una zona più esterna dove l’attività sismica è minore. E’ stato avvertito in diverse zone del centro Italia perché avvenuto a profondità leggermente maggiore dal solito. Si tratta di un evento che riporta alla memoria il terremoto di San Giuliano di Puglia. Sono state registrate delle repliche all’evento di ieri sera con magnitudo leggermente superiore a due. Bisogna sicuramente usare tutte le precauzioni del caso e fare controlli sugli edifici”.