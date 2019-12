Terremoto in Albania, partita una delegazione del Sae 112

Obiettivo quello di aiutare le popolazioni che si trovano ancora in una situazione di emergenza

Da Termoli alla volta dell’Albania per aiutare le popolazioni che sono state vittime del terremoto. Continua l’impegno dei volontari del basso Molise. Dopo la Misericordia alla volta dell’Albania è partita anche una delegazione del Sae 112. Nove in tutto le persone che in queste ore stanno assistendo la popolazione nelle varie postazioni da campo che sono state allestite. Nei video e nelle foto l’impegno nel servire un pasto caldo e nell’aiutare chi ne ha bisogno mentre nei prossimi giorni partirà anche una raccolta di generi di prima necessità da portare al di là dell’Adriatico.