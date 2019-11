Terremoto in Albania, partita anche la Protezione Civile del Molise

Anche la Protezione Civile regionale è pronta a partire per l’Albania dopo il forte sisma di questa sisma. Ne ha dato notizia il dirigente del dipartimento di Protezione Civile del Molise Alberta De Lisio.

«Stiamo preparando la missione in Albania. In constante collaborazione con il Dipartimento Nazionale, il NUFROM di Durazzo, la Regione Puglia, il Comando Generale CP, il COI, i Vigili del Fuoco e la Provincia di Trento. Partiremo nel pomeriggio (martedì 26 novembre) per imbarcare uomini e mezzi stasera a Bari. Intanto consentitemi un grazie – ha proseguito – al personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa che dalle prime luci di stamattina è con me al lavoro e senza i quali questo che stiamo facendo sarebbe impossibile. E un grazie affettuoso anche ai tanti volontari che ci hanno dato disponibilità a partire».

Una imponente macchina dei soccorsi dal Molise all’Albania per prestare soccorso alla popolazione colpita dal terremoto.

A fornire i numeri è sempre Alberta De Lisio, responsabile della Protezione civile regionale. Sono 35 i volontari, coordinati da un funzionario della Protezione civile regionale che si imbarcheranno dal porto di Bari questa sera. La colonna mobile è inoltre costituita da: tre container con 45 tende, per un totale di 270 posti letto, una cucina da campo completa con 23 tavoli e 54 panche, per 250 posti, tre generatori di corrente da 150 kw, 80 radiatori per il riscaldamento, 4 padiglioni igienici mobili, una tensostruttura, 11 automezzi di cui 5 appartenenti ad associazioni di volontariato e 6 in dotazione alla Protezione civile regionale con una officina mobile.