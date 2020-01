Terremoto in Albania, parte il bonifico per aiutare la popolazione

Di mille euro effettuato dal consigliere De Luca dopo la tombolata di Natale organizzata dall’amministrazione comunale

E’ stato il consigliere De Luca a far partire il bonifico indirizzato al Comune di Portocannone con i soldi raccolti con la tombolata di Natale organizzata a Montecilfone. Mille euro che saranno inviati alla popolazione che è stata colpita dal terremoto. Una tombolata che ha portato l’amministrazione comunale di Montecilfone a raccogliere più di 900 euro, mentre in totale il bonifico è stato di mille euro indirizzato sul conto del Comune di Portocannone che, successivamente, si occuperà di spedire, assieme ad altri fondi raccolti in altri paesi, la somma totale. «Il ricavato – rendono noto dall’amministrazione comunale – verrà utilizzato per aiutare le famiglie colpite dal violento terremoto. Si ringrazia nuovamente tutta la popolazione e tutte le attività commerciali per aver contribuito alla tombolata natalizia del 28/12. Grazie di vero cuore!».