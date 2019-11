Terremoto in Albania, «c’è bisogno di viveri». Parte la raccolta dei beni

In azione le Misericordie di Molise, Abruzzo e Marche. C’è bisogno di pasta, riso, latte, legumi e cibi a lunga conservazione

Una raccolta di beni di prima necessità da destinare alla Misericordia albanese di Elbastan affinché quest’ultima metta a disposizione della popolazione colpita dal terremoto tutto quello di cui ha bisogno. E’ questo l’appello lanciato dalle Misericordie dell’Adriatico. Mentre una delegazione della Misericordia di Termoli è già impegnata nell’aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Albania, si sta attivando anche la macchina dell’emergenza e della raccolta di beni di prima necessità. Dalla coordinatrice dell’Area emergenze nazionale è giunta l’indicazione per Abruzzo, Marche e Molise, riunite nel Progetto Links, di promuovere una raccolta di beni di prima necessità da destinare poi, attraverso i canali confederali, alla Misericordia albanese di Elbasan, affinché quest’ultima metta a disposizione della popolazione colpita duramente dal sisma ciò che necessita. Tante le emergenze che stanno vivendo le popolazioni. In particolare c’è bisogno di coperte nuove e cibi a lunga conservazione non in vetro, come pasta, riso, latte, ceci, fagioli, lenticchie, tonno, olio,conserve di pomodoro, carne in scatola,e tutto quanto riteniate possibile

inviare sempre a lunga conservazione. La raccolta avverrà presso la sede della Misericordia di via Biferno tutti i giorni. Per informazioni contattare 335.8052647 Romeo oppure 335.8053027 Pasqualino.

Nel video in alto l’arrivo della Misericordia di Termoli in Albania per aiutare la macchina dei soccorsi. (Foto in home page ansa.it)