Terremoto in Albania, arriva una nuova donazione da Montecilfone

Di mille euro da parte del consigliere De Luca e arriva dopo la tombolata di Natale organizzata dall’amministrazione comunale

Ancora una donazione per la popolazione albanese che è stata colpita dal terremoto. Dopo la tombolata di Natale che ha portato l’amministrazione comunale di Montecilfone a raccogliere più di 900 euro, un’altra donazione è arrivata dal consigliere De Luca che nei giorni scorsi ha effettuato un bonifico di mille euro sul conto del Comune di Portocannone che, successivamente, si occuperà di spedire, assieme ad altri fondi raccolti in altri paesi, la somma totale. «Il ricavato – rendono noto dall’amministrazione comunale – verrà utilizzato per aiutare le famiglie colpite dal violento terremoto. Si ringrazia nuovamente tutta la popolazione e tutte le attività commerciali per aver contribuito alla tombolata natalizia del 28/12. Grazie di vero cuore!».