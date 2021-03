Terremoto, il geologo Venisti: “Riattivata faglia nell’Adriatico con modeste emissioni di energia”

Prosegue l’attività sismica nel mare adriatico a seguito del terremoto che si è registrato sabato, 27 marzo, in Mar Adriatico a circa 80-90 km dalle coste della Puglia garganica e dalle Isole Tremiti e una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo, con magnitudo 5.2.

Sono più di 100 le altre scosse registrate fino ad oggi. La più forte è stata quella di questa mattina, 30 marzo, con magnitudo 4.3 che si è verificata ad una profondità di 10 chilometri.

È una cosa abbastanza normale quando si verifica un evento che supera una certa soglia – ha spiegato il geologo Venisti a Foggiatoday- Difficilmente gli eventi sismici sono isolati. È logico che un evento come quello di sabato possa avere uno strascico per diversi giorni”. “In realtà è una faglia, una struttura sismogenetica, che si è riattivata, fortunatamente con modeste emissioni di energia. Adesso, via via, il sistema deve tornare all’equilibrio”.

Il geologo dell’Uniba conferma che esiste una correlazione con i frequenti movimenti tellurici nei Balcani, in Croazia e in Grecia. “È tutto un sistema. Quello che noi chiamiamo Mare Adriatico è un grande ‘piastrone’ sul quale da Est avanza la catena Dinarica e le Albanidi e da Ovest avanzano gli Appennini. Sotto il peso di queste due catene montuose, che sono in lento movimento l’una verso l’altra, questo piastrone si frattura”. Dopo la prima scossa di terremoto del 27 marzo, il Centro Allerta Tsunami ha diramato un messaggio di Informazione, non di Allerta, come segnalato all’Ingv. La magnitudo infatti, è inferiore alla soglia minima per l’allertamento. “Su questo tipo di fenomeni – precisa però il geologo Nicola Venisti – non si possono fare previsioni. Certo, adesso il fenomeno sta proseguendo ma con scosse di magnitudo sempre minore, quindi possiamo stare abbastanza tranquilli. All’interno dell’Ingv abbiamo il centro di allerta tsunami che attraverso tutta una serie di sensori in mare monitora eventuali onde anomale che possono preoccupare. Ma perché si verifichi un maremoto, dovremmo avere un terremoto di magnitudo superiore a 6, molto superficiale. E queste due condizioni dovrebbero verificarsi insieme. Noi registriamo quasi quotidianamente terremoti, la stragrande maggioranza sono di magnitudo al di sotto della magnitudo 3, quindi non sono neanche percepiti dalla popolazione. Però il nostro è un pianeta vivo, in attività, e queste sono le manifestazioni”.