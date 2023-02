Terremoto di San Giuliano, riconosciuto dal governo l’indennizzo per le vittime

“Fratelli d’Italia con l’approvazione di un mio emendamento al dl Ricostruzione – ha scritto in una nota il senatore Della Porta – è riuscita a scongiurare che il fondo destinato al risarcimento di chi, nel 2002, subì danni fisici e psicologici dal crollo della scuola a San Giuliano di Puglia, non rimanesse fermo alla scadenza del 31 dicembre 2022. Un risultato che è stato raggiunto grazie a un lavoro corale che ha visto impegnato il governo, tramite il ministro Ciriani e il sottosegretario Albano, il Commissario per la ricostruzione post sisma Castelli, e la Commissione dei lavori pubblici con il capogruppo di Fratelli d’Italia Sigismondi che si è speso per l’approvazione dell’emendamento. Nello specifico l’intervento riguarderà 6 bambini, ora divenuti grandi, ed una maestra, che a breve potranno vedersi riconosciuto il legittimo risarcimento da parte dello Stato per quelle ore drammatiche che vissero e che, sicuramente, non potranno mai dimenticare. Questo provvedimento certifica la vicinanza del Governo Meloni al Molise, rispetto alle legittime richieste risarcitorie ancora pendenti, che finalmente trovano una soluzione definitiva”.