Terremoto, continuano i sopralluoghi: decine di edifici danneggiati e 3 ordinanze di sgombero

Vanno avanti senza sosta i controlli messi in campo dai Vigili del fuoco che stanno battendo palmo a palmo il territorio dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.6, che martedì sera ha fatto piombare il Molise nella paura. E, più le verifiche vengono allargate più il bilancio dei danni si aggrava.

I Vigili del fuoco, come riporta l’Ansa Molise, hanno effettuato oltre 100 sopralluoghi in abitazioni e gli edifici che hanno subito lesioni, seppure di lieve entità, sono al momento almeno una cinquantina.

Si trovano a Montagano e negli altri paesi limitrofi, ma anche a Campobasso dove sono stati riscontrati danni in diversi appartamenti.

A Montagano, paese dell’epicentro, il sindaco ha emesso una ordinanza di sgombero totale per la casa abitata da una anziana e una ordinanza di interdizione parziale (solo per alcune stanze) per altri due edifici vicini. In paese le case lesionate sono circa 20.