Terremoto: case distrutte, soccorsi e scene di panico. Ma si tratta di un’esercitazione (IL VIDEO)

A Longano uno scenario realistico degli attimi successivi a un sisma per addestrare volontari della Croce Rossa e cittadinanza

LONGANO. Si è conclusa con una esercitazione sul campo la quattro giorni denominata “Samnium 2019”, evento formativo e informativo organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Molise. L’evento clou oggi, domenica 27 ottobre, quando a Longano sono stati inscenati gli attimi successivi a una scossa di terremoto molto forte, presumibilmente molto simile a quello del 1915, il famoso sisma della Marsica che sul Matese fu percepito in modo distinto con un’intensità di 8 gradi della scala Richter. Circa 200 i Volontari, i militari Volontari CRI e le Infermiere Volontarie provenienti non solo dal Molise ma anche dall’Abruzzo e dalla Campania.

Le crepe sui muri, i feriti che urlano tra le macerie e le sirene delle ambulanze che arrivano in soccorso della popolazione, oltre che un supporto anche psicologico a coloro che sono stati colpiti dal sisma. Presente nell’area anche un drone che dall’alto ha contribuito a coordinare i soccorsi. All’esercitazione, oltre al presidente regionale della Croce Rossa, il dottor Giuseppe Alabastro, anche il sindaco di Longano, Cristian Sellecchia e Antonio Cardillo, responsabile del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile per la Regione Molise che hanno effettuato un sopralluogo dell’area interessata dal sisma. All’iniziativa presente anche l’assessore regionale Roberto Di Baggio.

I truccatori hanno provveduto a rendere ancora più realistica l’esercitazione, suddivisa in due zone ben distinte: una in pieno centro storico e l’altra in un ambiente più isolata, a ridosso del castello.

Samnium 2019 ha coinvolto nell’esercitazione riguardanti alluvioni e terremoti diversi comuni molisani: Castelpizzuto, dove c’è stato un incontro di sensibilizzazione con i cittadini, Campobasso, Castel San Vincenzo, Pietrabbondante e Guglionesi.

«Fondamentale è la prevenzione e il coordinamento in caso di emergenza – ha spiegato il presidente Alabastro –. Questi quattro giorni sono stati utili per la formazione ma anche per il coinvolgimento della cittadinanza».

In alto il video; in basso la galleria fotografica

ATTENZIONE, NONOSTANTE SI TRATTI DI UNA FINZIONE, LE IMMAGINI POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITÀ DEI LETTORI