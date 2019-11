Terremoto Albania, il sindaco di Portocannone: «Situazione critica»

«Stiamo organizzando una piccola raccolta fondi a Portocannone per essere d’aiuto»

REDAZIONE TERMOLI

Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 che ha colpito alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell’Albania immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi dalla vicina Italia. Il sisma che è stato avvertito distintamente anche in Molise ha creato non poca apprensione per i tanti italiani presenti in Albania. Abbiamo contattato il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci che solo 7 giorni fa era stato in Albania sul palco del Forum delle Organizzazioni Giovanili organizzato dal Network delle Università e delle regioni Adriatico-Joniche. «Stiamo organizzando una raccolta fondi per l’acquisto di materiali di primissima necessità. Le modalità di offerta volontaria verranno rese note nella mattinata. L’area colpita dal sisma interessa anche la zona a valle di Kruja, Comune gemellato con Portocannone. In Albania non sono organizzati per gestire queste emergenze; anche il nostro piccolo lo aiuto potrà essere di sollievo alle popolazioni colpite».