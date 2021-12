Terremoto a Milano, i molisani in Lombardia: “Abbiamo avuto molta paura”

Le testimonianze di studenti e lavoratori che vivono in Lombardia: “E’ stata breve ma molto forte. Una grande paura”

Chi si trovava per strada, impegnato nelle compere natalizie, non si è accorto di nulla. Chi invece si trovava in casa o negli uffici ha “ballato parecchio”.

Tanta paura per i molisani che studiano e lavorano a Milano per la scossa di terremoto che si è verificato questa mattina, 18 dicembre, con epicentro a Bonate Sotto, vicino Bergamo ma che è stata avvertita anche a Milano e in tutta la Lombardia.

La scossa è stata registrata alle 11.34. È stata percepita chiaramente dai cittadini che vivono tra Milano e Bergamo ma anche in provincia di Monza e Brianza e Pavia.

Secondo i dati elaborati da Ingv (l’Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha fatto registrare un magnitudo tra 4.3 e 4.8. In particolare la profondità è di 26 chilometri.

La testimonianza dei molisani

“Stavamo lavorando assieme ai colleghi in ufficio nella zona centrale di Milano, vicino al Duomo, e abbiamo sentito la scossa fortissima”, il commento a caldo di Francesco, un giovane lavoratore termolese.

“E’ stata una frazione di secondi ma ci siamo spaventati molto. Ha iniziato a tremare tutto e subito abbiamo capito che si trattava di un terremoto. A quel punto siamo scesi tutti in strada”.

Hanno tremato principalmente i piani alti ma è stata avvertita anche a quelli più bassi.

Chi, invece, si trovava già per strada per fare le compere pre natalizie non si è accorto di nulla. “Stavamo camminando non abbiamo sentito la scossa – raccontano Giuseppe e Sara, studenti di Campobasso che vivono a Milano – abbiamo solo visto le persone che uscivano dai palazzi e tutti dicevano il terremoto il terremoto”.

I vigili del fuoco: “Al momento non sono segnalati danni”

Stando ai primi riscontri dei vigili del fuoco per fortuna il terremoto non avrebbe provocato danni a persone e cose. Sono state evacuate delle scuole per sicurezza. (foto in alto e in home page Corriere Milano.it)