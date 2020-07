Terremoto 2018, sindaci infuriati: «Si nomini subito il commissario»

La richiesta è quella di nominare il Commissario alla Ricostruzione affinché si avvii la fase pesante della ricostruzione nei 21 Comuni del Cratere del terremoto 2018. E’ questa la richiesta che è stata avanzata questa mattina, 6 luglio, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso il Comune di Larino alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti istituzionali di Larino, Acquaviva Collecroce, Palata, Portocannone, Guglionesi, Montecilfone, San Martino in Pensilis, Morrone nel Sannio, Montefalcone, Montorio nei Frentani e Guardialfiera, di fatto quelli che hanno riportato più danni a seguito della doppia scossa di terremoto che ad agosto 2018 riportò il terrore in basso Molise e costrinse decine di famiglie ad abbandonare la propria abitazione. Ed è stato il sindaco di Larino, Pino Puchetti, a fare il punto della situazione «che è veramente grave. Entro il 31 dicembre 2021 andrebbe stabilito come verranno ripartite le somme per la ricostruzione ma noi non abbiamo ancora neanche il commissario. E’ assurdo considerando che nel frattempo Larino spende 21mila euro al mese per l’autonoma sistemazione e Montecilfone 34mila euro al mese sempre per l’autonoma sistemazione. Soldi che si sarebbero potuti risparmiare se si fossero avviati i lavori di ricostruzione». Alla base del ritardo, stando a quanto affermato dai primi cittadini, problemi “politici” e di “accordi”. «Noi vogliamo fatti – ha affermato Puchetti – i problemi politici che ci sono tra il Governo e la Regione a noi non interessano. Vogliamo che venga nominato il commissario ed è anche per questo che avevamo proposto il Governatore Toma per evitare che ci fosse il cumulo degli incarichi e delle indennità oltre ad aver proposto di inserire già la struttura della Protezione Civile che sta chiudendo le istruttorie sul vecchio terremoto. Ci auguriamo che dopo questa conferenza stampa si muova qualcosa». Un augurio che è stato ribadito anche dal sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes: «a Motecilfone abbiamo una situazione abbastanza seria ad oggi paghiamo 34mila euro di autonoma sistemazione compresa la zona rossa del serbatoio comunale. Io sono molto amareggiato di questa situazione. A noi non interessano le nomine, indipendentemente dal colore politico della persona che sarà scelta basta che questa nomina venga effettuata e che venga effettuata nel più breve tempo possibile».