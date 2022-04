Terra ed acqua rossa dai rubinetti domestici, fenomeno che preoccupa i cittadini

Episodio nient’affatto bello in atto da qualche giorno a Venafro. Dai rubinetti di casa fuoriesce acqua frammista a terra che spesso diventa rossastra, evidentemente perché nella condotta idrica comunale scorre altro assieme all’acqua. Siffatte sgradite presenze si raccolgono puntualmente ed in maniera assai visibile nei lavandini e lavabo domestici, preoccupando non poco i venafrani. Talune osservazioni nel merito: “Cosa succede nella rete idrica comunale ?“, chiedono preoccupati diversi utenti locali, “Cosa vi scorre, assieme all’acqua ?”. Ed ancora: “Nel lavarmi al mattino -informa altro venafrano- da alcuni giorni nel lavabo del bagno si deposita terriccio scuro, mentre l’acqua diventa man mano rosa. Non nascondo la preoccupazione personale e del resto della mia famiglia per episodi nient’affatto da poco che possono apportare conseguenze alla salute delle persone”. Cosa suggerisce al riguardo? “Di verificare immediatamente lo stato della condotta idrica comunale per accertare se ci siano perdite ed infiltrazioni di sostanze di vario tipo. Del resto l’acqua che fuoriesce dai rubinetti domestici viene solitamente utilizzata per pulire i cibi, cucinare, le pulizie personali e tant’altro, per cui occorre che sia assolutamente pulita, sicura ed affidabile. In caso contrario la salute di tutti corre seri pericoli. In ragione di tanto, ritengo opportuno ed urgente verificare lo stato della condotta idrica comunale per garantire acqua potabile e salutare h 24 a Venafro”.

Foto archivio