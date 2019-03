TermoliMusica, si chiude con il botto

REDAZIONE TERMOLI

Standing Ovation per il Duo Metro-Foti che chiude la XIV Edizione della Stagione Concertistica “TermoliMusica”. Il pubblico in piedi ha tributato un lungo e fragoroso applauso al DUO pianistico che, unico nel panorama internazionale, ha ideato un progetto artistico dal titolo “Bene, Bravi…Bis” incentrato sulla proposta di un programma di opere che in genere i musicisti eseguono a fine concerto come bis. Ne è venuta fuori una performance ricca di emozioni in cui ciascuno ha potuto rivivere la gioia di ascoltare alcuni dei brani in assoluto più belli e famosi della storia della musica da Strauss a Liszt, passando per Mozart e Bizet. Il direttore artistico della manifestazione, il maestro Pino Nese, ha ringraziato gli artisti per aver donato una grande chiusura a questa stagione concertistica che da 14 anni porta a Termoli alcuni dei migliori concertisti del panorama italiano e straniero dando appuntamento all’edizione estiva e poi autunnale del 2019. Ha ringraziato la rete delle Associazioni culturali termolesi attraverso le sue presidenti che hanno sostenuto e dato la possibilità di continuare a fare cultura a Termoli pur senza contributi pubblici. Per lo più donne animate da una grande passione che si impegnano nei diversi campi della cultura come Daniela Battista della Casa del libro, Maria Luciani della UNITRE, Nuccia Spadaro per la FIDAPA, Marcella Stumpo per Don Milani. Ma anche uomini come Antonio Franzese per Molise Orientale, Agostino Capozzo per Confidi, Stefano Pinti per HDI Assicurazioni, e poi Locanda Alfieri, Termoli Inn, Aviva Claudio Salviani Assicurazioni, Geoimpianti oltre ai tanti altri sostenitori che è impossibile citare tutti, ma che con il loro entusiasmo animano i concerti di Termoli Musica. «L’auspicio che questa rete di Associazioni che sta dando lustro e soprattutto vita a Termoli a numerose iniziative culturali possa ulteriormente svilupparsi e continuare a promuovere la cultura. Un ringraziamento – continua Nese – è andato anche agli artisti che hanno caratterizzato i 10 concerti di Ondeserene da novembre 2018 a marzo 2019, venuti da tutta l’Italia e dall’estero che non smettono mai di tessere le doti della città e del pubblico termolese». L’appuntamento speciale che Ondeserene sta programmando, oltre alla consueta ripresa autunnale, è un TermoliMusica Estate con concerti particolari che vedranno protagonisti soprattutto eccellenze italiane giovanili che hanno conseguito primi premi assoluti nelle varie sezioni del Concorso Internazionale “Prodigi della Musica” di Termoli 2018 organizzato dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli ed Ondeserene.