“Termoli Wine Week”, il vino per infiammare il fine settimana in basso Molise

Presentata la prima edizione di “Termoli Wine Week”. Una manifestazione che promette tante sorprese, tutte con un unico denominatore: il vino. E’ stato l’assessore alla Cultura Sport e Turismo Michele Barile a tenere a battesimo la manifestazione nella sala consiliare del municipio. Era presente per un saluto il Sindaco Francesco Roberti che ha manifestato tutta la sua soddisfazione per una iniziativa che farà conoscere uno dei prodotti principi del nostro territorio. Con lui anche il consigliere comunale Nicola Malorni che ha introdotto l’ospite del primo appuntamento in agenda della “Wine Week”.

Oltre ad illustrare il programma degli eventi che si terranno dal 16 al 20 novembre è stato presentato il libro di Sebastiano Di Maria dal Titolo “La vite e il vino. Una storia enologica del Molise”. Con Nicola Malorni ne ha parlato anche il giornalista Antonio Ruggieri, editore del testo che ha subito suscitato tanta curiosità tra tutti i presenti. Erano presenti anche Massimo Pinti delegato provinciale Onav, Marco Cupido dell’associazione “Project” e iDocenti Eliana Pasquale e Claudio Suriano dell’Istituto Alberghiero di Termoli Federico II di Svevia con un gruppo di studenti che al termine dell’incontro si è occupato della degustazione di alcuni vini molisani.

Nel suo intervento introduttivo l’assessore Michele Barile ha voluto ringraziare tutte le attività commerciali che hanno aderito all’evento, le associazioni che si sono occupate dell’organizzazione della prima edizione del “Termoli Wine Week” con il Comune e l’Istituto Alberghiero che fornirà il proprio contributo in tutte le serate della manifestazione. Previsto un evento di degustazione della Tintilia al Castello Svevo, aperitivi “All Wine” nei locali che aderisco al “Wine Week” e degustazione di vino novello e castagne in Piazza Vittorio Veneto.

Da tutti i presenti i ringraziamenti al Comune di Termoli per questa prima “Wine Week” che porterà a conoscere il patrimonio materiale e immateriale della nostra terra. Un richiamo, è stato detto, anche in chiave turistica. Un prodotto, il vino, capace di individuare le caratteristiche principali del territorio e in grado di evidenziare la grande produzione locale.Di seguito tutti gli appuntamenti della prima edizione di “Termoli Wine Week”- Dal 16 al 20 novembreAperitivo “All Wine” calice con degustazione 10 euro dalle ore 18 alle ore 20- Dal 17 al 20 novembreConsorzio di Tutela della Tintilia del Molise, percorso degustativo dei vini Tintilia molisani guidato dagli Assaggiatori Onav – Castello Svevo – ore 18 – 21- Dal 18 al 20 novembre Degustazione del vino novello e castagne – Piazza Monumento ore 17- 19 novembre Wine Party – Piazza Monumento, Piazzetta Ruffini e Corso Nazionale.