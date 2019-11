Termoli vieta il centro alle bici, «Sono un pericolo per i pedoni»

Uno stop alla bici lungo l’isola pedonale di Corso Nazionale a Termoli è quello imposto dal sindaco Francesco Roberti. «Nell’ambito dell’area pedonale di corso Nazionale e di piazza Monumento -si legge nel provvedimento adottato dal sindaco- sono state riscontrate condizioni di pericolo per i pedoni a causa del transito incontrollato di biciclette. Ritenuto necessario adottare un apposito atto di disciplina volto all’interdizione della circolazione di biciclette nell’area pedonale di corso Nazionale e di piazza Monumento, si ordina l’interdizione al transito di biciclette nell’area pedonale di corso Nazionale e di piazza Monumento. L’ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica verticale prescritta, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento; è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza». Una diatriba questa della bici e del suo utilizzo sulle isole pedonali che rappresenta una dura lotta anche in diverse altre città italiane. Termoli, con il sindaco Roberti, si adegua al nuovo Codice della strada all’ articolo 3 ,comma 2 prevede la possibilità da parte delle amministrazioni degli enti locali comunali di deliberare in merito al divieto di transito dei velocipedi nelle zone pedonali delle città.