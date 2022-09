Termoli-Tremiti, addio all’Isola di Capraia: prende ufficialmente servizio la Santa Lucia

Ieri, mercoledì 21 settembre, il primo viaggio della Santa Lucia da Termoli alle Isole Tremiti e l’ultimo saluto all’Isola di Capraia partita in viaggio verso il Golfo di Napoli

E’ entrata ufficialmente in funzione la nave ‘Santa Lucia’ (ex Iris 1) che ieri, mercoledì 21 settembre, ha effettuato il primo vero collegamento tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti, coprendo un tratto di mare lungo 24 miglia.

La Santa Lucia, costruita nel 1999 e arrivata a Termoli lo scorso 7 febbraio 2022, può trasportare 452 passeggeri, 52 macchine e raggiungere la velocità massima di 40 nodi.

Sempre ieri c’è stato anche l’ultimo saluto all’Isola di Capraia che dopo tanti di spola tra Termoli e le Diomedee ora navigherà nel golfo di Napoli dopo essere stata acquistata da Caremar ad un costo di 4 milioni e 750mila euro.

Prima di entrare in servizio per il suo nuovo armatore il traghetto veloce sarà sottoposta a un breve periodo di sosta in cantiere per alcune lavorazioni di manutenzione.