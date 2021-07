Termoli tra le future Gigafactory di Stellantis: soddisfatto il sindaco Francesco Roberti

La notizia ha portato una ventata di ottimismo in tutto il mondo dei metalmeccanici. I dubbi che si erano paventati negli ultimi giorni sul futuro dell’impianto termolese, si sono diradati nelle ultime ore dopo l’annuncio di Stellantis che ha rilanciato lo stabilimento di Termoli tra i siti di principale interesse per continuare il processo di elettrificazione avviato nel recente passato. La notizia non ha colto di sorpresa il sindaco di Termoli Francesco Roberti che già da diversi mesi era in contatto con i vertici aziendali dell’impianto di Rivolta del Re”. “Nonostante quanto si diceva in giro eravamo abbastanza tranquilli – ha riferito il sindaco Francesco Roberti – in quanto in questi mesi in almeno due occasioni ho avuto modo di confrontarmi con i vertici aziendali di Stellantis. Questa mattina sono stato contattato telefonicamente e mi è stata annunciata la notizia. A questo punto la soddisfazione è massima in quanto l’impianto della nostra città giocherà un ruolo chiave nel rilancio del settore italiano dell’auto”. Termoli da quanto riferito da Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, dopo l’ammodernamento delle linee produttive, produrrà batterie per le auto elettriche di tutto il gruppo automobilistico.