Termoli tra le 10 spiagge dei tuffi di settembre secondo Tgcom24

Termoli tra le dieci mete dove poter trascorrere le vacanze e i tuffi di settembre. È quanto pubblicato su Tgcom24. Secondo il noto portale di informazione Termoli ha “una bella spiaggia di sabbia sottile, bagnata dall’Adriatico più trasparente e dominata dal centro storico della città: tra un bagno e l’altro è da non perdere una passeggiata tra i vicoli del borgo antico e una visita alla incantevole cattedrale”. La località bassomolisana è stata affiancata ad altre ben più note come la Sicilia, la Sardegna e la Costiera Amalfitana. Sicuramente uno straordinario riconoscimento per il basso Molise che quest’anno è stato particolarmente scelto per le vacanze anche grazie al suo essere stato a lungo Covid free.

Qui l’articolo di Tgcom24