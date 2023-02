Termoli tra i 4 comuni ‘Plastic free’ più virtuosi d’Italia

Massimo riconoscimento per il comune Adriatico che guadagna ‘3 tartarughe’ per la lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio

C’è anche Termoli sul podio dei 4 comuni più virtuosi d’Italia per l’associazione di volontariato Plastic free. Il massimo riconoscimento per il comune Adriatico è frutto di un intenso e costante lavoro di attenzione alle tematiche ambientali. L’amministrazione comunale termolese, infatti, già dallo scorso anno era stata riconosciuta tra i 68 comuni d’Italia che più avevano prestato attenzione all’ambiente ma quest’anno, grazie ad una politica ancora più attenta Termoli è riuscita a fare benissimo. Il merito è stato di una perfetta sinergia tra tutti gli attori coinvolti, a partire dall’amministrazione comunale, per passare agli operatori e guardie ecologiche, fino si cittadini che hanno saputo fare squadra per salvaguardare il pianeta. “È un punto di partenza e non di arrivo”, ha tenuto a precisare il referente regionale di Plastic Free Onlus, Maria De Gaetano nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, venerdì 3 febbraio, nella sala consiliare del comune di Termoli. Presenti anche l’assessore all’Ambiente, Rita Colaci e l’assessore all’Istruzione, Silvana Ciciola, insieme all’avvocato Giuseppe Fabbiano, referente Plastic free per la provincia di Campobasso e Flavia Del Cioppo, docente e referente Plastic free a Termoli. Con loro anche il comandante della Polizia Municipale di Termoli, Pietro Cappella e Luca d’Elia, Responsabile regionale guardie ecologiche Molise. C’è più sensibilità tra i termolesi, meno abbandoni illeciti e maggiore senso civico proprio grazie alle tantissime iniziative messe in campo a partire proprio dalle scuole. Abbiamo portato l’azione di plastic free nelle scuole e abbiamo svolto con loro dei progetti importanti. “Continuiamo con questa azione per far amare il pianeta ai nostri ragazzi e per insegnargli che salvare il pianeta è fondamentale per il loro futuro”, ha spiegato la Ciciola. “Chi educa un bambino educa una famiglia”, ha aggiunto la Colaci. “I premi sono importanti ma lo sono ancor di più le azioni che facciamo quotidianamente”, ha aggiunto Fabbiano che ga rivolto un plauso all’amministrazione. Dello stesso parere anche Flavia Del Cioppo “C’è sempre bisogno di fare di più”. Sono dunque 3 le “Tartarughe” assegnate al comune di Termoli in base ad attenti parametri quali la lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose svolte dall’ente.Sono stati valutati in tutto 360 amministrazioni comunali e poi scelte le 68 più virtuose tra le quali proprio il Comune di Termoli. La premiazione nazionale si svolgerà a Bologna, presso Palazzo Re Enzo, il prossimo 11 marzo.

Intanto Termoli guarda alla Bandiera Blu, “Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per ottenerla di nuovo, aspettiamo con ansia”, ha concluso la Colaci.