Termoli tra degrado e noncuranza, nuovo appello del M5S al sindaco Roberti

La difesa del nostro territorio deve essere una priorità. Molte le zone di Termoli che necessitano di una riqualificazione. In via Mar Mediterraneo ad esempio da tempo non vengono eseguito i lavori programmati.

Ancora peggio è la situazione in cui versa via Del Molinello tra rifiuti abbandonati, soste selvagge, muretti inclinati, rami di albero spezzati e in bilico, strade e marciapiedi dissestati. Durante il Governo Conte sono stati stanziati milioni di euro per la riqualificazione urbana. Il Comune di Termoli con il suo sindaco e la sua maggioranza cosa intende fare?

Abbiamo depositato due interpellanze urgenti sperando che ci vengano fornite risposte adeguate e che non venga rinviata la risposta come è successo nello scorso consiglio comunale quando il Sindaco non ha risposto alle nostre tre scomode interpellanze rinviando la risposta a 15 giorni. Ma noi abbiamo memoria lunga e sappiamo attendere, stiamo facendo il conto alla rovescia.