Termoli torna sulla vetrina nazionale, ospite della trasmissione Bell’Italia

Ancora una vetrina di rilievo nazionale per Termoli che è finita sugli schermi di La7D nella trasmissione Bell’Italia che ha condotto le telecamere della televisione in giro per il Belpaese.

Dieci località turistiche sono state toccate nel reportage e tra queste anche Termoli di cui è stata raccontata la storia che si snoda tra le leggende. Come quelle sulla campana rubata dai pirati poi naufragati in mare durante una tempesta o le storie sul Castello Svevo e sui trabucchi.

Sicuramente una nuova vetrina per una città che viene sempre più messa in mostra.