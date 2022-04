Termoli torna alla Bit di Milano con la cartolina digitale

Dopo 4 anni di assenza la Regione Molise torna alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile 2022. Una importantissima vetrina internazionale che vedrà Termoli protagonista

Una cartolina digitale per presentare la città di Termoli alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile prossimi. Un’idea dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo per rilanciare l’immagine della città adriatica in un momento fondamentale ed in previsione della prossima stagione turistica.Due anni di pandemia si sono fatti certamente sentire, ma in un certo modo hanno rafforzato l’immagine del Molise turistico e in qualche modo della città di Termoli scelta, nelle stagioni pandemiche, da nuovi turisti in cerca di novità e di un’isola felice che li sappia accogliere per trascorrere una tranquilla vacanza tutta relax in riva al mare. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore Michele Barile e dal dirigente di settore Carmela Cravero. Con loro i dipendenti dell’assessorato e Mattia Torraco che ha realizzato e stilizzato la cartolina digitale che reca la foto di Filippo Cantore.

All’interno un video spot e uno storytelling video sulla città già presentato al pubblico prima della scorsa estate e realizzato dalla Spark Srl di Nicola Palmieri e Mario Palladino già conosciuti dal grande pubblico di YouTube e dei social network. Un modo essenziale per presentare la città in un contesto che si muove veloce e che rappresenta un ottimo trampolino per il rilancio del turismo. La Bit di Milano è da sempre riconosciuta come palcoscenico naturale per l’incontro della domanda e dell’offerta del settore turistico. Le cartoline digitali saranno distribuite alla Borsa Internazionale del Turismo dalle hostess presenti nello stand della Regione Molise organizzato ed allestito dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. La cartolina digitale, una card usb da 4 giga, è rappresentata da un lato da una foto del borgo vecchio realizzata da Filippo Cantore, mentre sull’altro è riportato lo spot che è diventato il must dello storytelling voluto dalla Spark Srl per rappresentare la città: “Se siete a Termoli…..se siete a Termoli forse è perché amate il nostro mare. O perché amate la storia. O magari amate la tranquillità. O perché volete mangiare bene. Non sappiamo perché siete a Termoli, sappiamo solo che siete i benvenuti”.

Per realizzare l’iniziativa, come ha spiegato il dirigente Carmela Cravero, sono stati stanziati ottomila euro tramite delibera di Giunta Comunale. Sono state realizzate 835 card per una spesa complessiva di 7900 euro. La richiesta di preventivo è avvenuta tramite piattaforma telematica e la realizzazione è stata aggiudicata a Copy Art.Durante l’incontro l’assessore al Turismo Michele Barile, che sarà presente alla Bit di Milano con il Sindaco Francesco Roberti e con il dirigente Carmela Cravero, ha voluto ringraziare tutti coloro che ogni giorno collaborano con l’assessorato alla Cultura e Turismo per la promozione della città e coloro che spesso offrono i propri “scatti” e le proprie immagini per la realizzazione delle varie iniziative: Stefano Leone, Nicola Cappella, Giovanni Cannarsa dell’Ufficio Stampa e Mattia Torraco per la realizzazione della card.