Termoli sotto shock, lutto per la morte di Ugo Sciarretta

REDAZIONE TERMOLI

Una vita passata al servizio della città e dei termolesi. Tante operazioni compiute come comandante della Polizia Municipale. Tante battaglie dentro e fuori le aule dei tribunali fino a questa mattina, 10 aprile, quando il suo cuore ha smesso di battere. Termoli è in lutto per la scomparsa di Ugo Sciarretta, storico ex comandante della Polizia Municipale di Termoli. Sciarretta, da sempre un combattente lascia la moglie Filomena e i due figli Pino e Sara e i nipotini. Dolore anche per i tanti amici che lo conoscevano. Ugo, come erano soliti chiamarli tutti, è stato protagonista di un epoca di Termoli e stamattina in tanti si sono già stretti al dolore della famiglia.