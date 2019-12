«Termoli sia partenza per cose importanti, non per non tornare»

Pierfrancesco Citriniti di Propaganda Live spiega la sua visione della città: «Io la vedo bloccata. I giovani devono avere una spinta in più per sognare liberamente»

di Michela Bevilacqua

Ha lasciato la sua Termoli anni fa per intraprendere quella carriera che lo ha portato a diventare il volto di Propaganda Live accanto a Diego Bianchi, in arte Zoro. A Termoli, però, torna appena possibile, anche solo per comprare qualcosa perché se Roma è caput mundi Termoli è la capitale del cuore di Pierfrancesco Citriniti che ieri, giovedì 5 dicembre, è stato premiato nell’ambito di Gente di Mare, la manifestazione nata per omaggiare tutti i termolesi che si sono distinti in qualcosa di grande. E lui all’attivo ha inchieste, reportage, non solo in giro per l’Italia ma anche in giro per il mondo.

Ed è proprio da cittadino del mondo che può dare un giudizio della sua Termoli, di quello che va bene e delle tante cose che potrebbero essere cambiate. «Io credo che Termoli abbia un blocco e che la nostra terra e il nostro paese debbano avere quella spinta in più per sognare liberamente». Ricorda i suoi inizi, Pierfrancesco, di quello che «non ho trovato quando avevo il sogno di fare cinema. Un giovane sa quello che vuole essere quando sogna da giovane ed è importante costruire delle strutture idonee a dare a noi giovani e quelli che verranno la possibilità di sperimentare e mettersi alla prova con i propri sogni e i propri desideri. E questa è una cosa importante. Abbiamo tolto la parola ai giovani, la possibilità di farli pensare. Non è possibile che Termoli sia solo un bar per il corso e non vedo e non sento giovani che vogliono ambire a qualcosa».

Secondo Citriniti tutto questo ha una causa: «la chiusura che a Termoli c’è con gli adulti e le istituzioni. Scegliere un sindaco è dare la possibilità a una persona di sperimentare e mettersi in gioco e non deve essere una chiusura totale con il resto della città. Il messaggio che deve passare è che la comunità stessa deve essere partecipe della vita della comunità. Le istituzioni devono mettere il seme ma devono dare la possibilità ai giovani di coltivare quel seme e di raccogliere i frutti di quelli che sono i loro desideri».

Una Termoli che, quindi, per Citriniti deve essere «punto di partenza per andare in tutto il mondo, non punto di partenza per non tornare più. Noi possiamo iniziare da Termoli con delle idee ed esportarle in giro per il mondo e tornare la sera a Termoli felici di aver fatto qualcosa per noi, per la nostra comunità, e per quello che c’è fuori. Quando riusciremo a capire che la benzina della nostra comunità sono i giovani e dargli la forza di esprimere i loro pensieri e non bloccarli nel silenzio delle loro paure magari gli faremo abbandonare gli angoli e le piaghe sociali come la droga e l’alcool allora forse avremmo capito quella che è la mossa vincente per creare una comunità forte e vincente per restare qui e fare radici».