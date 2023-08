Termoli si prepara per il ritorno del Concorso Nazionale di Miss Mondo Italia

Domenica 20 Agosto, piazza Monumento sarà il centro dell’eleganza e dello spettacolo

La serata sarà un trionfo di bellezza e spettacolo, con circa 20 ragazze provenienti da diverse regioni italiane, compreso il Molise, che si sfideranno per conquistare la prestigiosa coroncina e la fascia di Miss Wold Italia. Questa competizione è solo l’inizio di un viaggio che potrebbe portare le vincitrici a rappresentare il Molise nelle fasi finali regionali e nazionali del concorso, previste per giugno 2024 a Gallipoli.

Termoli è in fermento in attesa del secondo anno consecutivo del Concorso Nazionale di Miss Mondo Italia, un evento che promette di portare eleganza, bellezza e spettacolo nel cuore della città. Organizzato dall’Agenzia Mika Production e Fourevent Agency, in collaborazione con l’imprenditore locale Francesco Topini, l’evento avrà luogo domenica 20 agosto nella centralissima Piazza Monumento, lungo il Corso Nazionale.

La serata si aprirà con una magica atmosfera, grazie alla musica medioevale e norrena suonata dal talentuoso gruppo Runic Garden. L’intrattenimento proseguirà con esibizioni di danza acrobatica curate da Alice, seguite da uno spettacolo di beatbox offerto dal noto artista Isam L.K., proveniente direttamente da “Italia’s Got Talent”. Per concludere in grande stile, l’illusionista e mago Heldin incanterà il pubblico con le sue abilità magiche.

La regia e la coreografia della serata saranno curate da Laika D’Agostino e Camillo Del Romano, mentre le musiche saranno selezionate da Francesco Rosato. L’organizzazione locale è affidata a Francesco Topini e Francesco Cannarsa.

L’evento offre ancora possibilità di partecipazione, con ulteriori dettagli disponibili contattando il numero telefonico 393.3343854. Il concorso è completamente gratuito e aperto al pubblico, con l’opportunità per gli spettatori di ammirare la grazia delle concorrenti.

L’attenzione dei media sarà puntata sull’evento, con la presenza della stampa molisana e delle televisioni regionali, che renderanno omaggio alla serata attraverso vari contenuti pubblicati e trasmessi nei giorni successivi.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è stato realizzato grazie al contributo di partner commerciali locali. Durante la serata, gli organizzatori riserveranno anche una sorpresa speciale per la città di Termoli, promettendo una serata indimenticabile all’insegna di eleganza, intrattenimento e sorrisi.