Termoli si dota del “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini”

Un regolamento che non trova precedenti al Comune di Termoli. E’ stato votato all’unanimità dei presenti durante l’ultimo consiglio comunale e l’assessore all’Ambiente Rita Colaci lo ha voluto presentare lodando tutti coloro che si sono resi protagonisti per il lavoro profuso. Si tratta del nuovo “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini”. Con la Colaci era presente anche il dirigente Gianfranco Bove. L’intento è che venga preso ad esempio da tutti gli altri comuni del Molise che non sono ancora provvisti di uno strumento capace di tutelare gli animali e l’ambiente. “MI auguro – ha detto l’assessore Colaci – che il Comune di Termoli possa essere capofila in Molise con questa iniziativa. A volte sembra che questo argomento non interessi a nessuno, ma anche gli animali hanno dei diritti”. Da parte dell’assessore Colaci ringraziamenti anche al presidente della sesta commissione Costanzo Pinti. Il documento disciplina molti ambiti, ad iniziare dalle deiezioni canine per le quali, per i proprietari dei cani, sono previste sanzioni se non dovessero essere raccolte e smaltite come previsto. Un grande obiettivo riguarda anche gli animali randagi feriti sul territorio. Il regolamento prevede un articolo che consentirà al Comune di stipulare convenzioni con veterinari privati. Nel senso che per un animale randagio ferito, il Comune anticiperà le spese di cura che poi saranno rimborsate all’ente dalla Regione Molise. Per quanto riguarda le colonie feline, l’assessore Colaci ha ricordato che non possono essere rimosse da dove si trovano così come i cani a catena che non si possono tenere. I cani devono essere liberi in appositi recinti. Saranno invece vietati i circhi anche sui terreni privati. L’unico intendo del regolamento comunale per il benessere degli animali è il raggiungimento di una città nuova che preveda tutela e salvaguardia per l’ambiente. Secondo il dirigente Gianfranco Bove per il nuovo regolamento è stato svolto un lavoro impegnativo ma allo stesso tempo importante. “Sottolinea – ha detto Bove – la sensibilità verso certe tematiche che non trova precedenti”. Altre iniziative in itinere riguardano la riqualificazione di diverse aree verdi che entro il 2022 potrebbero essere dotate di tutto il necessario per il confort degli utenti e degli animali. Si sta lavorando anche per allestire una spiaggia riservata ai cani. Il Comune ha già individuato un’area che potrà ospitare cani microcippati. La zona sarà recintata per una massima tranquillità degli utenti, si attendono al momento i pareri e le relative autorizzazioni da parte della Capitaneria di porto. Un ultimo obiettivo che si cercherà di realizzare prima della fine del mandato è il canile a stabulazione libera. Per l’assessore Colaci, quest’ultimo, rappresenta un importante traguardo per la città e per la gestione dei randagi. Di pari passo si sta pensando, infine, anche a un gattile comunale proprio per avere un territorio che riesca a tutelare ambiente, cittadini e animali.

IN ALTO L’INTERVISTA ALL’ASSESSORE RITA COLACI