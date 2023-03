Termoli senza pediatri disponibili, per l’assistenza bisogna recarsi a Santa Croce di Magliano

Ennesima tegola sulla sanità bassomolisana: sotto la lente la sostituzione di una dotteressa andata in pensione. Una nota dell’Asrem: “Per i cambi pediatrici l’unico pediatra che attualmente ha la disponibilità è il dott Luca Trentanove, con ambulatorio sito in Santa Croce di Magliano”

I bambini che avranno bisogno del cambio pediatra a Termoli e i pazienti della dottoressa Elvira Cordisco, andata in pensione nella giornata di ieri, 28 febbraio, dovranno rivolgersi all’unico pediatra disponibile in basso Molise che si trova a Santa Croce di Magliano.

Ancora una tegola sugli utenti della sanità bassomolisana. Sotto la lente, questa volta, è la situazione dei pediatri di Termoli arrivata praticamente al collasso.

L’ultimo episodio riguarda il pensionamento della dottoressa Elvira Cordisco avvenuto nella giornata di ieri 28 febbraio perché i genitori che questa mattina, 1 marzo, si sono recati presso l’ufficio per il cambio pediatra hanno ricevuto una brutta notizia: non ci sono medici attualmente disponibili a Termoli, considerando che quelli ancora ‘attivi’ sono in esubero di pazienti e i due pediatri che sono stati contattati per recepire anche i pazienti della Cordisco non hanno dato ancora disponibilità.

Il che sta a significare che un bambino che ha bisogno di una visita o anche solo di un certificato medico deve rivolgersi all’unico medico disponibile a Santa Croce di Magliano o, in alternativa, recarsi presso il Consultorio di Termoli dopo aver effettuato regolare prenotazione o, come ultima chance, la guardia medica.

Un disservizio che è riportato anche nero su bianco sulla comunicazione affissa fuori dalla porta dell’ufficio datata 23 febbraio 2023 nella quale si legge “si comunica che per i cambi pediatrici l’unico pediatra che attualmente ha la disponibilità è il dott Luca Trentanove, con ambulatorio sito in Santa Croce di Magliano.

Si precisa altresì che tutti gli altri pediatri presenti sul territorio del distretto sanitario di Termoli/Larino non hanno la disponibilità numerica per registrare assistiti che risultino come ‘cambio pediatra’. Di conseguenza, presso tutti questi pediatri, potranno essere registrati solo utenti intesi come ‘nuove nascite’ o ‘ricongiungimenti familiari’ (in base alla disponibilità giornaliera).

Per quanto concerne, infine, gli assistiti della dottoressa Elvira Cordisco si informa l’utenza che l’Asrem sta provvedendo a quanto necessario per la sostituzione, al fine di garantire la continuità assistenziale dei pazienti”.