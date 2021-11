Termoli schiacciata dall’assenza di posti in cui fare cultura: l’idea vincente dell’Associazione Alta Marea 

L’associazione Alta Marea ha deciso di offrire ai cittadini termolesi la possibilità di raggiungere gratuitamente il Teatro Savoia di Campobasso per prendere parte allo spettacolo: “La Gratitira una storia arbëreshë”, in scena il 17 novembre alle ore 21

È l’interesse alla cultura e al fatto che possa essere accessibile a tutti lo spirito che muove l’Associazione Culturale Alta Marea. La città di Termoli da diverso tempo è purtroppo schiacciata dall’assenza di luoghi in cui fare cultura. “Una isola senza cultura” l’ha definita il presidente dell’associazione Alta Marea, Ettore Fabrizio. “Con questa nuova iniziativa -ha continuato- vogliamo mettere a disposizione tutte le nostre forze per far sopravvivere la cultura”. L’associazione, già nota per il festival di cinema e arte nel Borgo antico di Termoli, torna con delle preziose novità per la stagione invernale 2021, che mirano a rivitalizzare il territorio termolese ed a creare un’offerta culturale pressoché assente. Proprio per questo, l’associazione culturale ha deciso di offrire ai cittadini termolesi la possibilità di raggiungere gratuitamente il Teatro Savoia di Campobasso per prendere parte allo spettacolo: “La Gratitira una storia arbëreshë”, scritto da Carol Guarascic Gregorio e Marco Caldoro, con regia di Antonio De Gregorio in scena il 17 novembre alle ore 21. “E’ uno spettacolo che nasce da un progetto europeo -ha spiegato il regista Antonio De Gregorio- andato in scena al Gil di Campobasso. La Fondazione Molise Cultura ha poi deciso di metterlo in calendario. La storia che andrà in scena in veste nuova, racconta di un uomo che si ritrova sulla banchina del porto di Brindisi mentre è alla ricerca di diverse motivazioni che lo porteranno a ritrovare le sue origini in Albania”. Dopo il teatro Savoia lo spettacolo sarà in tour nei teatri italiani. L’ingresso è gratuito. Per qualsiasi informazione o per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3315663666 oppure inviare una mail all’indirizzo info@altamareafestival.it.