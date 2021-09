Termoli-San Vittore con i fondi del Pnrr, “sogno o son desto?” (VOTA IL SONDAGGIO)

“Finanzieremo la Termoli-San Vittore con i fondi del Pnrr”, queste le dichiarazioni del Ministro Mara Carfagna arrivata a Isernia nella giornata di ieri, 21 settembre, per sostenere il candidato sindaco del centrodestra alle amministrative Gabriele Melogli (QUI L’ARTICOLO CON INTERVISTA). Un annuncio che, a dirla tutta, arriva dopo anni nei quali i molisani hanno sempre sentito parlare del fantomatico progetto della Termoli-San Vittore, autostrada che dovrebbe collegare la zona costiera del Molise con l’entroterra, superando le enormi e continue difficoltà della Bifernina, l’unica strada di collegamento tra una zona e l’altra della regione dove, però, soprattutto negli ultimi mesi, le difficoltà di percorrenza sono una triste costante per gli automobilisti. Cantieri, semafori, bretelle nate all’ultimo momento per garantire delle percorrenze “decenti” e non sicuramente da terzo mondo come, invece, purtroppo sanno i tantissimi che tutti i giorni si spostano tra Campobasso e Termoli. “Più di un’ora per raggiungere una città partendo dall’altra. E’ impensabile nel 2021”, il parere degli automobilisti che più volte hanno lamentato i loro disagi. Adesso questo nuovo annuncio per una querelle, quella della Termoli-San Vittore che affonda le sue radici negli anni passati quando il progetto si era “scontrato” (metaforicamente parlando) con quello che prevedeva il raddoppio della Bifernina, affiancando alla strada che tutti conoscono (e odiano) che esiste attualmente altre due corsie per farla diventare una sorta di strada ad alta percorrenza. Anche in questo caso un miraggio visto che la Bifernina continua a restare sempre uguale nonostante il passare degli anni.

Ecco perché abbiamo voluto realizzare questo sondaggio che ha il solo scopo di conoscere il sentiment dei molisani rispetto alla realizzazione della Termoli-San Vittore. Cosa ne pensi della Termoli-San Vittore?

